«ЮФЛ-девушки» это:

× Первенство России по футболу среди девушек до 16 лет

× 28 женских команд клубов РПЛ, Суперлиги и ФНЛ

× Самые перспективные юные футболистки страны

× Самая дерзкая женская футбольная лига

