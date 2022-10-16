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16 ОКТЯБРЯ × 14:00 × Москва «СК Спартак» × Малый Олений переулок, 23
× Противостояние ЦСКА и «Чертаново» × Конкурсы в перерыве матча × Хот-доги и горячие напитки × Яркая церемония награждения × Незабываемые эмоции
Открытие стадиона 13:00 Начало матча 14:00
путь команд
СЕЗОН 2022;ЦСКА;Чертаново
Беспроигрышные матчи;13;12
Голы;45;63
Самый крупный счет;6:0;8:0
Желтые карточки;6;7
Удаления;0;0
Лучший бомбардир команды;Марине Ачоян (16 голов);Анастасия Каратаева (19 голов)
Чаще всего забивают;После 50-й минуты (14 голов);После 60-й минуты (15 голов)
Вышли в Элитный этап;С I места турнирной таблицы;С II места турнирной таблицы
Результат предсезонного турнира;III место в Кубке Егоровой;Обладатель Кубка Егоровой
СЕЗОН 2021;III место;I место