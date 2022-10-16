ЦСКА × Чертаново
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16 ОКТЯБРЯ × 14:00 × Москва «СК Спартак» × Малый Олений переулок, 23
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В финале вас ждет
× Противостояние ЦСКА и «Чертаново»
× Конкурсы в перерыве матча
× Хот-доги и горячие напитки
× Яркая церемония награждения
× Незабываемые эмоции
Открытие стадиона 13:00 Начало матча 14:00
путь команд
ЦСКА
13
СЕЗОН 2022
Беспроигрышные матчи
Чертаново
12
45
Голы
63
6:0
Самый крупный счет
8:0
6
Желтые карточки
7
Ни одного удаления
Марине Ачоян
(16 голов)
Лучший бомбардир команды
Анастасия Каратаева
(19 голов)
После 50-й минуты
(14 голов)
Чаще всего забивают
После 60-й минуты
(15 голов)
С 1 места турнирной таблицы
Вышли в Элитный этап
С 2 места турнирной таблицы
III место в Кубке Егоровой
Результат предсезонного турнира
Обладатель Кубка Егоровой
III место
СЕЗОН 2021
I место
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